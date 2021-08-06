Экс-депутат Рады Мураев назвал истинных правителей Украины

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что на самом деле страной управляют из Вашингтона. По мнению политика, в случае конфликта во время предстоящей в конце августа встречи лидера Незалежной Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Белый дом может принять жёсткие ответные меры, так как у него есть агенты влияния в правительстве, парламенте и других органах власти Украины.

"У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш", отметив, что США, по сути, управляют Украиной при помощи своих "иностранных экспертов", формирующих институты власти.

Также бывший депутат отметил, что Киев сильно зависим от Международного валютного фонда (МВФ). Мураев предрёк Украине мгновенный дефолт в том случае, если инвесторы выйдут из облигаций внутреннего госзайма. Тогда жителей Незалежной ждут пенсии по четыре доллара (около 300 рублей) и подорожание всех товаров и коммунальных тарифов.

"Это будет революция", — заявил политик, добавив, что агрессивные высказывания официальных властей Украины смотрятся глупо, так как они находятся в "жёстких тисках" США.