В Великобритании более 300 кошек умерли от неизвестной болезни

Минимум 330 кошек умерли от неизвестного вируса в Великобритании, ветеринарам удалось спасти 528 питомцев. Об этом информирует Sky News со ссылкой на Королевский ветеринарный колледж.

Отмечается, что гибель животных может быть связана с бракованной партией корма бренда Fold Hill Foods, в котором был обнаружен опасный токсин. У кошек в результате развилась панцитопения, то есть резко упало количество красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов, что и привело к гибели. Смертность составила 63,5%.