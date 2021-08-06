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В Великобритании более 300 кошек умерли от неизвестной болезни

Точное число погибших пушистых неизвестно, так как многих питомцев хозяева могли попросту не показывать ветеринарам.

6 августа, 02:05
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Минимум 330 кошек умерли от неизвестного вируса в Великобритании, ветеринарам удалось спасти 528 питомцев. Об этом информирует Sky News со ссылкой на Королевский ветеринарный колледж.

Отмечается, что гибель животных может быть связана с бракованной партией корма бренда Fold Hill Foods, в котором был обнаружен опасный токсин. У кошек в результате развилась панцитопения, то есть резко упало количество красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов, что и привело к гибели. Смертность составила 63,5%.

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Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год

При этом количество жертв в ближайшее время может возрасти. К тому же точное число погибших кошек неизвестно, так как многих питомцев хозяева могли попросту не показывать ветеринарам. Британское правительство ведёт расследование причин вспышки заболевания.

Ранее в Великобритании серийного убийцу кошек приговорили к пяти годам тюрьмы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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