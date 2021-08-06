Virgin Galactic начала продавать билеты на рейсы в космос

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на космические рейсы. Минимальная цена одного места составляет 450 тысяч долларов.

На сайте компании предлагается три варианта для покупателей: место для одного космического туриста, семейный пакет или целый рейс. Ближайший полёт корабля Unity намечен на конец сентября. Правда, все билеты на него уже выкупили итальянские ВВС.