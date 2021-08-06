Virgin Galactic начала продавать билеты на рейсы в космос
На сайте компании предлагается три варианта для покупателей.
Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press
Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на космические рейсы. Минимальная цена одного места составляет 450 тысяч долларов.
На сайте компании предлагается три варианта для покупателей: место для одного космического туриста, семейный пакет или целый рейс. Ближайший полёт корабля Unity намечен на конец сентября. Правда, все билеты на него уже выкупили итальянские ВВС.
Напомним, 11 июля владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. После отделения от самолёта-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. Таким образом, 71-летний основатель Virgin Galactic продемонстрировал всему миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту. Комментируя свой полёт на орбиту, миллиардер заявил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли из космоса.
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