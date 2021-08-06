Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили на акции протеста в столице страны
Сейчас Ральф Гонсалвеш находится в больнице. На кадрах из клиники видно, что рубашка 74-летнего политика вся в крови.
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили на акции протеста в столице страны. Видео © Loop News Caribbean
Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш получил ранение во время акции протеста в столице страны Кингстаун. Об этом сообщает портал Loop News Caribbean.
Один из демонстрантов кинул в политика некий твёрдый предмет, сообщил его пресс-секретарь Сехон Маршалл. Сейчас премьер находится в Мемориальном госпитале Милтона Катона. На кадрах из клиники видно, что рубашка 74-летнего Гонсалвеша вся в крови.
Ральф Гонсалвеш. Фото © Loop News Caribbean
Уточняется, что глава правительства получил ранение, когда возвращался на заседание парламента. В Кингстауне проходят ожесточённые протесты против предлагаемых поправок к Закону об общественном здравоохранении.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за коронавируса поставлен рекорд по количеству смертей глав государств. Также в этом году было организовано по крайней мере четыре покушения на политических деятелей и одна попытка покушения.
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