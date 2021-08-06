Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили на акции протеста в столице страны. Видео © Loop News Caribbean

Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш получил ранение во время акции протеста в столице страны Кингстаун. Об этом сообщает портал Loop News Caribbean.

Один из демонстрантов кинул в политика некий твёрдый предмет, сообщил его пресс-секретарь Сехон Маршалл. Сейчас премьер находится в Мемориальном госпитале Милтона Катона. На кадрах из клиники видно, что рубашка 74-летнего Гонсалвеша вся в крови.

Ральф Гонсалвеш. Фото © Loop News Caribbean

Уточняется, что глава правительства получил ранение, когда возвращался на заседание парламента. В Кингстауне проходят ожесточённые протесты против предлагаемых поправок к Закону об общественном здравоохранении.