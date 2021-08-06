"На своём опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга, — в основном они (травмы. — Прим. Лайфа) сосредоточены на конечностях", — отметил главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

Напомним, ранее белорусские пограничники с заставы Бенякони обнаружили вблизи границы с Литвой в Вороновском районе пятерых раненых мигрантов , в том числе 29-летнего мужчину в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. Погибший был гражданином Ирака. СК Белоруссии возбудил по данному факту уголовное дело .

Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".