30 ударов дубинками: Причиной смерти мигранта на границе Белоруссии и Литвы стал шок после избиения
Физическую силу к иракцу явно применяли опытные в этом вопросе люди, отметил главный белорусский судебно-медицинский эксперт Юрий Овсиюк.
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Мигрант из Ирака умер на границе Белоруссии и Литвы из-за геморрагического шока вследствие обильной кровопотери. Как сообщает телеканал "Беларусь-1", на его теле обнаружены следы как минимум от 30 ударов тупыми продолговатыми предметами.
"На своём опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов — внутренних органов, головного мозга, — в основном они (травмы. — Прим. Лайфа) сосредоточены на конечностях", — отметил главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.
Напомним, ранее белорусские пограничники с заставы Бенякони обнаружили вблизи границы с Литвой в Вороновском районе пятерых раненых мигрантов, в том числе 29-летнего мужчину в тяжёлом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался. Погибший был гражданином Ирака. СК Белоруссии возбудил по данному факту уголовное дело.
Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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