Мошенники стали выдавать россиянам кредиты без их ведома

Новая схема мошенников с навязанным долгом, о которой ранее писал Лайф, набирает обороты. Напомним, её суть заключается в следующем: микрофинансовые организации (МФО) начисляют средства на банковские карты граждан без их ведома, а после требуют ежедневных процентов. Историей своего столкновения со злоумышленниками поделился житель Твери.

Как пишет "Российская газета", на счёт тверского инженера внезапно поступило 45 тысяч рублей. Имя отправителя мужчина не знал, но попытался вернуть деньги. С первого раза это не удалось. В банке ему пояснили, что в переводе нет никаких реквизитов, поэтому трансакция не прошла.

Через неделю тверичанину вдруг позвонили из далёкого заполярного города. Собеседник представился сотрудником МФО и поинтересовался, как мужчина будет возвращать заём. При этом за каждый день ему полагалось выплатить ещё по 3% от суммы (то есть около 10 тысяч рублей за неделю). Все объяснения, что мужчина ничего не брал, там рассматривать не стали. В полиции также не приняли заявления, не увидев состава преступления.

В результате средства с большим трудом вернуть удалось, но теперь инженеру звонят коллекторы и требуют вернуть проценты.

"Если вам на карту неожиданно поступили деньги, в первую очередь необходимо зафиксировать данный факт в своём банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит штамп о принятии", — поясняет юрист.