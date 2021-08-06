Госдеп США оставил в силе рекомендацию американцам не посещать Россию

Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении дипведомства.

Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ. Кроме того, в документе сказано, что члены семей американских госслужащих имеют право при желании покинуть Россию.