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Госдеп США оставил в силе рекомендацию американцам не посещать Россию

В частности, не рекомендуется путешествовать на Северный Кавказ и в Крым.

5 августа, 23:53
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении дипведомства.

Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ. Кроме того, в документе сказано, что члены семей американских госслужащих имеют право при желании покинуть Россию.

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"5 августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих", — уточняется в заявлении.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США при любой власти демонизируют Россию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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