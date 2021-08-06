Госдеп США оставил в силе рекомендацию американцам не посещать Россию
В частности, не рекомендуется путешествовать на Северный Кавказ и в Крым.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении дипведомства.
Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ. Кроме того, в документе сказано, что члены семей американских госслужащих имеют право при желании покинуть Россию.
"5 августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих", — уточняется в заявлении.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США при любой власти демонизируют Россию.
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