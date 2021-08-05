"Иракские авиалинии" отменили рейсы из Багдада в Минск
Страна пристально следит за ситуацией вокруг гибели своего гражданина на белорусско-литовской границе.
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Авиакомпания "Иракские авиалинии" Iraqi Airways объявила о прекращении на неделю авиарейсов в Минск. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.
"Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе", — цитирует РИА "Новости" сообщение авиакомпании.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф при этом ранее заявил, что посольство страны в Москве пристально следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы.
Напомним, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии.
В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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