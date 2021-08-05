"Иракские авиалинии" отменили рейсы из Багдада в Минск

Авиакомпания "Иракские авиалинии" Iraqi Airways объявила о прекращении на неделю авиарейсов в Минск. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе", — цитирует РИА "Новости" сообщение авиакомпании.

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф при этом ранее заявил, что посольство страны в Москве пристально следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы.