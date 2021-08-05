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Годовалый мальчик погиб при пожаре в частном доме под Пензой

В здании находилось ещё трое детей и их бабушка. Женщина вывела их, а вот малыша спасти не успела.

5 августа, 18:47

СУ СК России по Пензенской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в посёлке Лунино, во время которого погиб годовалый мальчик.

По данным следствия, огонь вспыхнул в частном доме по улице Калинина вечером. Из здания успели выйти женщина и её трое малолетних внуков. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения. Сейчас пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении.

"Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребёнка наступила в результате отравления окисью углерода", — уточнили в ведомстве.

В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей

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А весной Лайф рассказывал, как сотрудники МЧС ликвидировали пожар, уничтоживший половину деревни Каракуль Омской области. К его тушению тогда привлекались 21 человек и девять единиц техники от МЧС.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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