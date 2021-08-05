Годовалый мальчик погиб при пожаре в частном доме под Пензой

СУ СК России по Пензенской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в посёлке Лунино, во время которого погиб годовалый мальчик.

По данным следствия, огонь вспыхнул в частном доме по улице Калинина вечером. Из здания успели выйти женщина и её трое малолетних внуков. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения. Сейчас пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении.

"Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребёнка наступила в результате отравления окисью углерода", — уточнили в ведомстве.