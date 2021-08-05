Бывшие президенты Украины ненавидели свою страну, ничего не делали для развития её инфраструктуры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "Дом".

"Просто люди, которые управляли страной, — они её ненавидели. Я на полном серьёзе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", — объяснил Зеленский.

Лидер Незалежной назвал своих предшественников людьми, "созданными для другой страны". Они обладают гражданствами иностранных государств, приезжают сюда, а потом уезжают жить за границу, возмутился он. Зеленский полагает, что экс-президенты "сердцем не отсюда", хоть и родился на Украине, "но это не твоё".