"Сердцем не отсюда": Зеленский обвинил своих предшественников в ненависти к Украине
По словам политика, эти люди временно управляли, чтобы потом уехать жить обратно за границу.
Фото © Телеканал "Дом"
Бывшие президенты Украины ненавидели свою страну, ничего не делали для развития её инфраструктуры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "Дом".
"Просто люди, которые управляли страной, — они её ненавидели. Я на полном серьёзе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", — объяснил Зеленский.
Лидер Незалежной назвал своих предшественников людьми, "созданными для другой страны". Они обладают гражданствами иностранных государств, приезжают сюда, а потом уезжают жить за границу, возмутился он. Зеленский полагает, что экс-президенты "сердцем не отсюда", хоть и родился на Украине, "но это не твоё".
В том же интервью Зеленский выразил уверенность в том, что Россия в будущем будет сожалеть о присоединении Крыма. Политик назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.
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