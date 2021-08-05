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"Сердцем не отсюда": Зеленский обвинил своих предшественников в ненависти к Украине

По словам политика, эти люди временно управляли, чтобы потом уехать жить обратно за границу.

5 августа, 18:34

Фото © Телеканал "Дом"

Бывшие президенты Украины ненавидели свою страну, ничего не делали для развития её инфраструктуры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "Дом".

"Просто люди, которые управляли страной, — они её ненавидели. Я на полном серьёзе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь — ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну", — объяснил Зеленский.

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Лидер Незалежной назвал своих предшественников людьми, "созданными для другой страны". Они обладают гражданствами иностранных государств, приезжают сюда, а потом уезжают жить за границу, возмутился он. Зеленский полагает, что экс-президенты "сердцем не отсюда", хоть и родился на Украине, "но это не твоё".

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В том же интервью Зеленский выразил уверенность в том, что Россия в будущем будет сожалеть о присоединении Крыма. Политик назвал Крым "первой спичкой", из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, с его слов, на несколько поколений вперёд.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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