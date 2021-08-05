Зеленский отказался признавать, что ВСУ виновны в обстрелах мирных жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньём обвинения вооруженных сил страны в обстрелах мирных жителей Донбасса. Заявление прозвучало в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг. Политик утверждает, что украинские военные открывали только ответный огонь и исключительно по вражеской позиции.

"С момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально. Но, чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям, — это всё враньё", — заявил он.