Зеленский отказался признавать, что ВСУ виновны в обстрелах мирных жителей Донбасса
Политик отверг и назвал враньём факты гибели и травмирования мирного населения в результате действий украинской армии.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньём обвинения вооруженных сил страны в обстрелах мирных жителей Донбасса. Заявление прозвучало в интервью телеканалу "Дом", которое транслировалось в четверг. Политик утверждает, что украинские военные открывали только ответный огонь и исключительно по вражеской позиции.
"С момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально. Но, чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям, — это всё враньё", — заявил он.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Олега Гончарука за обстрел населённых пунктов Донбасса, в результате которого два мирных жителя получили ранения. Как полагает следствие, украинские военные "действовали умышленно с целью убийства либо причинения тяжкого вреда здоровью гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".
Напомним, что буквально на днях в ДНР сообщили о гибели четырёх ополченцев из-за обстрела ВСУ. Украинские силовики открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю, выпустив более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат. А до этого на Украине заявили о необходимости готовиться к силовому освобождению Донбасса.
Комментариев: 0