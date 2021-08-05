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В Госдуме предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

Согласно законопроекту их размер по федеральному стандарту составит 15 процентов, как и по региональному.

5 августа, 18:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Госдуму внесли законопроект об изменении федерального стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Документ находится в базе Государственной думы.

В законопроекте предлагается снизить размер расходов по федеральному стандарту, который сейчас составляет 22 процента, и таким образом установить региональный стандарт не выше 15 процентов. Так как в настоящее время субъекты имеют право устанавливать региональный стандарт ниже федерального, но не все могут воспользоваться этим правом в связи с недостатком финансирования.

Авторы инициативы уверены, что предложенная мера позволит решить данную проблему и установить размер расходов граждан на ЖКУ в дотационных регионах не выше, чем в других субъектах страны с более высоким уровнем жизни.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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