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Регион
Опубликовано 5 августа 2021, 21:09

В Госдуме предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Согласно законопроекту их размер по федеральному стандарту составит 15 процентов, как и по региональному.

В Госдуму внесли законопроект об изменении федерального стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Документ находится в базе Государственной думы.

В законопроекте предлагается снизить размер расходов по федеральному стандарту, который сейчас составляет 22 процента, и таким образом установить региональный стандарт не выше 15 процентов. Так как в настоящее время субъекты имеют право устанавливать региональный стандарт ниже федерального, но не все могут воспользоваться этим правом в связи с недостатком финансирования.

Авторы инициативы уверены, что предложенная мера позволит решить данную проблему и установить размер расходов граждан на ЖКУ в дотационных регионах не выше, чем в других субъектах страны с более высоким уровнем жизни.

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Дарья Дьячкова
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