Мать рассказала о пропавшей дочери, предположительно, ставшей жертвой сатанистов. Видео © LIFE

Мать Виктории Зайцевой, пропавшей в 2016 году и, предположительно, ставшей жертвой пары сатанистов, рассказала Лайфу об увлечении дочери оккультизмом.

По её словам, она знала, что Виктория интересовалась эзотерикой и сатанинским культом, хранила книги об этом дома, но наркотические вещества она не употребляла и никак не показывала, что принадлежит к этому движению. Женщина пыталась поговорить с дочерью, переубедить её, но та не слушала.

По словам матери, у девушки были подруги в школе, но потом они разъехались и перестали общаться. Подозреваемых Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову она никогда не видела и даже не слышала о них. Женщина добавила, что её не информируют о тех следственных мероприятиях, которые сейчас проходят по данному делу, поэтому более подробных сведений у неё нет.