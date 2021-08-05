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"Домашняя девочка": Москвичка рассказала о дочери, ставшей жертвой пары сатанистов

Она знала, что девушка интересовалась эзотерикой, пыталась с ней поговорить, переубедить, но та не слушала.

5 августа, 17:58

Мать рассказала о пропавшей дочери, предположительно, ставшей жертвой сатанистов. Видео © LIFE

Мать Виктории Зайцевой, пропавшей в 2016 году и, предположительно, ставшей жертвой пары сатанистов, рассказала Лайфу об увлечении дочери оккультизмом.

По её словам, она знала, что Виктория интересовалась эзотерикой и сатанинским культом, хранила книги об этом дома, но наркотические вещества она не употребляла и никак не показывала, что принадлежит к этому движению. Женщина пыталась поговорить с дочерью, переубедить её, но та не слушала.

По словам матери, у девушки были подруги в школе, но потом они разъехались и перестали общаться. Подозреваемых Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову она никогда не видела и даже не слышала о них. Женщина добавила, что её не информируют о тех следственных мероприятиях, которые сейчас проходят по данному делу, поэтому более подробных сведений у неё нет.

"Всё вешает на него": Задержанные за убийства сатанисты из Москвы дают показания друг против друга

"Всё вешает на него": Задержанные за убийства сатанисты из Москвы дают показания друг против друга

Напомним, пару сатанистов из Москвы задержали за наркотики, однако во время допроса выяснились более шокирующие детали. Парня и девушку подозревают в двух убийствах, расчленении и каннибализме — об этом они сами рассказали правоохранителям.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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