Армения сообщила о размещении пограничников из РФ на границе с Азербайджаном

Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области в рамках достигнутых ранее договорённостей. Об этом сообщили в армянском военном ведомстве.

"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Армении уточнили, что данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.