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Армения сообщила о размещении пограничников из РФ на границе с Азербайджаном

В Минобороны страны уточнили, что идут работы по возведению зданий для их тылового обеспечения.

5 августа, 17:47

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области в рамках достигнутых ранее договорённостей. Об этом сообщили в армянском военном ведомстве.

"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Армении уточнили, что данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

В Азербайджане и Армении обвинили друг друга в обстреле на границе

В Азербайджане и Армении обвинили друг друга в обстреле на границе

Напомним, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить вдоль границы Армении и Азербайджана наблюдателей ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он также обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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