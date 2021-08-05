Армения сообщила о размещении пограничников из РФ на границе с Азербайджаном
В Минобороны страны уточнили, что идут работы по возведению зданий для их тылового обеспечения.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области в рамках достигнутых ранее договорённостей. Об этом сообщили в армянском военном ведомстве.
"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны Армении уточнили, что данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить вдоль границы Армении и Азербайджана наблюдателей ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он также обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию.
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