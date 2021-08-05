Apple начнёт просматривать личные фотографии пользователей iPhone

Компания Apple занимается внедрением в систему новой функции, которая затронет фотографии пользователей смартфонов iPhone. Об этом сообщает новостной обозреватель продукции Apple 9-to-5-Mac.

Система Apple будет работать на устройстве владельца смартфона. В случае обнаружения в фотогалерее подозрительного или незаконного контента фотографии будут отправлены на проверку сотрудникам компании. Однако новая функция отслеживания опасного контента пока не была официально анонсирована компанией.

Эксперт по криптографии и безопасности Мэтью Грин относится к внедряемой новинке с долей сомнения. Он считает, что алгоритмы хеширования нельзя назвать надёжными — они могут давать ложноположительные результаты. Грин также допускает, что доступ властей к контролированию баз данных может повысить риск злоупотреблений.