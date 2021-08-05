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На Украине заявили, что "Северный поток – 2" не оставит страну без газа

Там отметили, что "громкие" заявления России по проекту звучат на фоне предстоящих выборов в Госдуму.

5 августа, 17:52
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

У Украины есть стратегия энергобезопасности, поэтому она не останется без газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Новое время".

По словам Данилова, все вопросы по энергетической безопасности обсуждаются украинскими властями, поэтому запуск проекта "Северный поток – 2" не повлияет на ситуацию с газом в стране. Он полагает, что заявления со стороны России во многом являются "громкими" и звучат так грозно лишь в контексте предстоящих выборов в Госдуму 19 сентября.

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"Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск", — объяснил Данилов.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%. Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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