На Украине заявили, что "Северный поток – 2" не оставит страну без газа
Там отметили, что "громкие" заявления России по проекту звучат на фоне предстоящих выборов в Госдуму.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
У Украины есть стратегия энергобезопасности, поэтому она не останется без газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Новое время".
По словам Данилова, все вопросы по энергетической безопасности обсуждаются украинскими властями, поэтому запуск проекта "Северный поток – 2" не повлияет на ситуацию с газом в стране. Он полагает, что заявления со стороны России во многом являются "громкими" и звучат так грозно лишь в контексте предстоящих выборов в Госдуму 19 сентября.
"Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск", — объяснил Данилов.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%. Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США.
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