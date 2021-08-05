На Украине заявили, что "Северный поток – 2" не оставит страну без газа

У Украины есть стратегия энергобезопасности, поэтому она не останется без газа после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Новое время".

По словам Данилова, все вопросы по энергетической безопасности обсуждаются украинскими властями, поэтому запуск проекта "Северный поток – 2" не повлияет на ситуацию с газом в стране. Он полагает, что заявления со стороны России во многом являются "громкими" и звучат так грозно лишь в контексте предстоящих выборов в Госдуму 19 сентября.