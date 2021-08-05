"Надежда умирает последней": Майкл Калви сделал заявление после суда
Судья уже изучила часть доказательств обвинения, но пока не перешла к анализу представленных защитой материалов.
Майкл Калви заявил, что "надежда умирает последней". Видео © LIFE
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви после переноса оглашения приговора по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей сделал официальное заявление.
"Пока что судья, как и ранее прокурор, просто повторил фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний экспертов и свидетелей, которые прозвучали в суде в последние семь месяцев. Но это ещё не финал. Я надеюсь, что завтра судья озвучит настоящие факты. Надежда умирает последней", — сказал Калви.
Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора по делу Калви — оно продолжится 6 августа. Судья уже проанализировала часть доказательств обвинения, но пока не перешла к анализу представленных защитой материалов.
Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходят топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль и ещё пять человек, они тоже были задержаны.
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