Майкл Калви заявил, что "надежда умирает последней". Видео © LIFE

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви после переноса оглашения приговора по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей сделал официальное заявление.

"Пока что судья, как и ранее прокурор, просто повторил фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний экспертов и свидетелей, которые прозвучали в суде в последние семь месяцев. Но это ещё не финал. Я надеюсь, что завтра судья озвучит настоящие факты. Надежда умирает последней", — сказал Калви.

Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора по делу Калви — оно продолжится 6 августа. Судья уже проанализировала часть доказательств обвинения, но пока не перешла к анализу представленных защитой материалов.