Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления запрещённых в РФ текстов песен

Сайт Genius.com, один из крупнейших в мире порталов с текстами песен и их разборами, снова заработал на территории России после того, как удалил запрещённые в РФ материалы. Об этом сообщается в паблике сайта во "ВКонтакте".

"Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели ещё отдохнуть). Выражаем благодарность всем, кто нас поддерживал", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на портале больше нет текстов песен "Панельки" и "Номера" рэперов Хаски и ЛСП соответственно. Помимо этого с сайта удалён ещё ряд треков, в которых содержится пропаганда экстремизма или суицида.

Официального комментария от РКН пока не последовало.