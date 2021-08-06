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Уведомления отключены

Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления запрещённых в РФ текстов песен

С сайта удалили тексты треков "Панельки" и "Номера" рэперов Хаски и ЛСП соответственно.

6 августа, 01:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сайт Genius.com, один из крупнейших в мире порталов с текстами песен и их разборами, снова заработал на территории России после того, как удалил запрещённые в РФ материалы. Об этом сообщается в паблике сайта во "ВКонтакте".

"Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели ещё отдохнуть). Выражаем благодарность всем, кто нас поддерживал", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что на портале больше нет текстов песен "Панельки" и "Номера" рэперов Хаски и ЛСП соответственно. Помимо этого с сайта удалён ещё ряд треков, в которых содержится пропаганда экстремизма или суицида.

Официального комментария от РКН пока не последовало.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал популярный сайт Genius с разбором песен из-за того, что после неоднократных уведомлений портал не удалил противоправный контент — "материалы, содержащие пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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