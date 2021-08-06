Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления запрещённых в РФ текстов песен
С сайта удалили тексты треков "Панельки" и "Номера" рэперов Хаски и ЛСП соответственно.
Фото © Pixabay
Сайт Genius.com, один из крупнейших в мире порталов с текстами песен и их разборами, снова заработал на территории России после того, как удалил запрещённые в РФ материалы. Об этом сообщается в паблике сайта во "ВКонтакте".
"Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели ещё отдохнуть). Выражаем благодарность всем, кто нас поддерживал", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на портале больше нет текстов песен "Панельки" и "Номера" рэперов Хаски и ЛСП соответственно. Помимо этого с сайта удалён ещё ряд треков, в которых содержится пропаганда экстремизма или суицида.
Официального комментария от РКН пока не последовало.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал популярный сайт Genius с разбором песен из-за того, что после неоднократных уведомлений портал не удалил противоправный контент — "материалы, содержащие пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента".
Комментариев: 0