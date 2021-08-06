Макгрегор захотел съесть детей Хабиба

"Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчёт того, чтобы провести время со своими детьми и семьёй для разнообразия и не произносить моё имя до тех пор, пока снова окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти", — написал Макгрегор в "Твиттере".