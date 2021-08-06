Макгрегор захотел съесть детей Хабиба
В последнее время ирландский боец не скупится на скандальные заявления в адрес своего давнего противника.
Фото © Instagram / thenotoriousmma
Ирландский боец Конор Макгрегор обратился к экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову и заявил, что хочет съесть его детей.
Фото © Twitter / thenotoriousmma
"Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчёт того, чтобы провести время со своими детьми и семьёй для разнообразия и не произносить моё имя до тех пор, пока снова окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти", — написал Макгрегор в "Твиттере".
Автором фразы "Я хочу съесть твоих детей" является знаменитый американский боксёр Майк Тайсон, в подкасте которого ранее принял участие Хабиб.
Стоит отметить, что Макгрегор в последнее время делает весьма скандальные заявления в адрес россиянина. Так, недавно он прокомментировал запись Нурмагомедова после своего поражения от Дастина Пуарье. Хабиб написал: "Добро всегда побеждает зло". Через две недели ирландец ответил: "Значит, ковид — добро, а отец — зло?" — намекая на смерть отца российского спортсмена.
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