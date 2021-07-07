НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год

Когда будущая хозяйка увидела истощённое и измученное животное, у неё сжалось сердце. Крошка отчаянно нуждалась в помощи и до последнего боролась за жизнь. К счастью, кошку вовремя обнаружили — и теперь узнать её просто невозможно.

7 июля, 07:05

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Год назад Нур Хамиза Хад из Малайзии обнаружила у себя во дворе израненную больную кошку, пишет The Dodo. Девушка заглянула под свою машину, и оттуда на неё посмотрели два полных мольбы глаза. Нур поняла: надо действовать. Она взяла картонный короб и поставила перед животным. К её удивлению, малышка сразу туда забралась.

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Кошка выглядела очень несчастной и умоляла меня помочь ей. Я была так растрогана, когда впервые увидела её. Я сказал себе: "Если она сможет выжить, я буду заботиться о ней и любить так сильно, как смогу"

Нур Хамиза Хад

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Нур назвала кошечку Мэймэй и отвезла к ветеринару. Животное весило всего около двух килограммов, было покрыто язвами и имело другие проблемы с кожей. Но лечение, любовь и забота сделали своё дело: питомица начала меняться на глазах.

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Фото © Facebook / Nur Hamizah Had

Мэймэй буквально расцвела и за пять месяцев превратилась в пушистую красавицу с белоснежной шерстью, аккуратными лапками и милой мордочкой. Сейчас питомица весит более шести килограммов, любит покушать и пошалить. А её владелица хочет на своём примере доказать, что любая уличная кошка может стать "принцессой", если подарить ей хоть немного любви.

На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней

На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Чудесное спасение кошки Мурёнки при пожаре в Волгограде попало на видео

вчера в 03:51

Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста

17 июня, 13:33

Селена Гомес сменила несколько купальников на камеру, но фанаты не поняли, что случилось с её грудью

вчера в 15:57

Власти Москвы рассказали о состоянии подростков, получивших первую дозу "Спутника V"

сегодня в 07:35

Огненный паук Афганистана: Как НАТО и МИ-6 устроили ловушку и почему талибы могут двинуться на СНГ

сегодня в 07:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1