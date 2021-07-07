Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год
Когда будущая хозяйка увидела истощённое и измученное животное, у неё сжалось сердце. Крошка отчаянно нуждалась в помощи и до последнего боролась за жизнь. К счастью, кошку вовремя обнаружили — и теперь узнать её просто невозможно.
Год назад Нур Хамиза Хад из Малайзии обнаружила у себя во дворе израненную больную кошку, пишет The Dodo. Девушка заглянула под свою машину, и оттуда на неё посмотрели два полных мольбы глаза. Нур поняла: надо действовать. Она взяла картонный короб и поставила перед животным. К её удивлению, малышка сразу туда забралась.
Кошка выглядела очень несчастной и умоляла меня помочь ей. Я была так растрогана, когда впервые увидела её. Я сказал себе: "Если она сможет выжить, я буду заботиться о ней и любить так сильно, как смогу"
Нур назвала кошечку Мэймэй и отвезла к ветеринару. Животное весило всего около двух килограммов, было покрыто язвами и имело другие проблемы с кожей. Но лечение, любовь и забота сделали своё дело: питомица начала меняться на глазах.
Мэймэй буквально расцвела и за пять месяцев превратилась в пушистую красавицу с белоснежной шерстью, аккуратными лапками и милой мордочкой. Сейчас питомица весит более шести килограммов, любит покушать и пошалить. А её владелица хочет на своём примере доказать, что любая уличная кошка может стать "принцессой", если подарить ей хоть немного любви.
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