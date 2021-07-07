Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год

Когда будущая хозяйка увидела истощённое и измученное животное, у неё сжалось сердце. Крошка отчаянно нуждалась в помощи и до последнего боролась за жизнь. К счастью, кошку вовремя обнаружили — и теперь узнать её просто невозможно.