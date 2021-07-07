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В России в два раза выросло число личных банкротств

Всего с момента запуска процедуры в октябре 2015 года признаны несостоятельными 370 тысяч граждан.

7 июля, 03:03

Фото © Pixabay

По итогам первого полугодия 2021 года количество банкротств граждан России в 2,1 раза превысило аналогичные показатели 2020 года — 88 тысяч против 42,7 тысячи. Это следует из данных Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По его информации, с момента запуска процедуры в октябре 2015 года по июнь 2021 года суды признали несостоятельными 370 тыс. граждан. В первом полугодии 2021 года произошла практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. В Москве в январе — июне 2021 года количество судебных решений составило 4,85 тыс. и выросло на 98%. Следом идут Московская область (4,7 тыс., 114,7%), Краснодарский край (4,3 тыс., 136,8%), Самарская область (3,9 тыс., 98,0%), Санкт-Петербург (3,8 тыс.,106,8%). На 1 июня долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 1,03 трлн руб. Это 4,8% от общего объёма взятых кредитов.

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Замминистра экономического развития Илья Торосов поясняет, что рост числа процедур банкротства граждан связан в том числе с "ловушкой низкого старта". По его словам, институт банкротства постепенно становится "более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадёжных долгов". А сама процедура не быстрая, в отличие от внесудебного банкротства. При этом какая-то часть банкротств граждан связана с пандемией, но пока такие случаи могут не полностью отражаться в статистике.

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Ранее депутат Госдумы Игорь Дивинский предупредил о мошенниках, предлагающих помощь в банкротстве.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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