В России в два раза выросло число личных банкротств

По итогам первого полугодия 2021 года количество банкротств граждан России в 2,1 раза превысило аналогичные показатели 2020 года — 88 тысяч против 42,7 тысячи. Это следует из данных Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По его информации, с момента запуска процедуры в октябре 2015 года по июнь 2021 года суды признали несостоятельными 370 тыс. граждан. В первом полугодии 2021 года произошла практически четверть (23,7%) всех личных банкротств россиян. В Москве в январе — июне 2021 года количество судебных решений составило 4,85 тыс. и выросло на 98%. Следом идут Московская область (4,7 тыс., 114,7%), Краснодарский край (4,3 тыс., 136,8%), Самарская область (3,9 тыс., 98,0%), Санкт-Петербург (3,8 тыс.,106,8%). На 1 июня долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 1,03 трлн руб. Это 4,8% от общего объёма взятых кредитов.