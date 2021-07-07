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"Надо им запретить": Японцы возмутились из-за российских ракетных стрельб и призвали отомстить РФ

Некоторые жители страны призвали "заканчивать с мечтами насчёт мирного договора с Россией".

7 июля, 02:45

Фото © Pixabay

Японская газета Sankei Shimbun разместила на своём сайте материал, который посвящён планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.

Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявлял, что Токио внимательно следит за военной активностью Москвы в приграничных районах и призывает РФ полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По его словам, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.

В статье японского издания отмечается, что РФ усиливает своё военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив там в июле 2019 года и декабре 2020-го совместные патрульные облёты акватории с китайскими бомбардировщиками, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах. Эта публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan, пишет "Иносми".

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"Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Чёрном море", — подчеркнул один из комментаторов.

Другой пользователь призвал "заканчивать с мечтами насчёт мирного договора с Россией". По его мнению, сейчас Японии следует наращивать собственный военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях.

"Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолёты и подводные лодки!" — заявил он.

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"Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" — добавил другой читатель

"Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" — возмутился ещё один пользователь.

"Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыплёнка!" — посетовал читатель.

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Ранее Лайф писал, что жители Японии предрекли гибель страны из-за "удара России" по имиджу Токио. В связи с этим они призвали выдвинуть американские базы поближе к РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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