"Надо им запретить": Японцы возмутились из-за российских ракетных стрельб и призвали отомстить РФ
Некоторые жители страны призвали "заканчивать с мечтами насчёт мирного договора с Россией".
Фото © Pixabay
Японская газета Sankei Shimbun разместила на своём сайте материал, который посвящён планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.
Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявлял, что Токио внимательно следит за военной активностью Москвы в приграничных районах и призывает РФ полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По его словам, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.
В статье японского издания отмечается, что РФ усиливает своё военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив там в июле 2019 года и декабре 2020-го совместные патрульные облёты акватории с китайскими бомбардировщиками, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах. Эта публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan, пишет "Иносми".
"Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Чёрном море", — подчеркнул один из комментаторов.
Другой пользователь призвал "заканчивать с мечтами насчёт мирного договора с Россией". По его мнению, сейчас Японии следует наращивать собственный военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях.
"Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолёты и подводные лодки!" — заявил он.
"Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" — добавил другой читатель
"Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" — возмутился ещё один пользователь.
"Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыплёнка!" — посетовал читатель.
Ранее Лайф писал, что жители Японии предрекли гибель страны из-за "удара России" по имиджу Токио. В связи с этим они призвали выдвинуть американские базы поближе к РФ.
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