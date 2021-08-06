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Россиян предупредили о риске инфаркта и инсульта после коронавируса

Вследствие ковида могут сформироваться необратимые изменения, которые в итоге приведут к инвалидности, отметила эпидемиолог Антонина Плоскирева.

6 августа, 01:39

Фото © ТАСС / ЕРА

Коронавирусная инфекция может приводить к тяжёлым последствиям, после которых человек рискует стать инвалидом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов", — сказала Плоскирева в беседе с РИА "Новости".

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По словам эпидемиолога, у некоторых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, вне зависимости от того, какой степени тяжести было заболевание, долгое время сохраняются различные клинические проявления. Например, могут наблюдаться респираторные симптомы, в первую очередь кашель, и астенический синдром. Во многих случаях это обратимые нарушения здоровья, подытожила медик.

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Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала, как предотвратить скорый инфаркт. Медик отметила, что потребуется провести обследование ног, почек. Особенно озаботиться необходимо тем, у кого в семье есть предрасположенность к атеросклерозу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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