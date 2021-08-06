Россиян предупредили о риске инфаркта и инсульта после коронавируса
Вследствие ковида могут сформироваться необратимые изменения, которые в итоге приведут к инвалидности, отметила эпидемиолог Антонина Плоскирева.
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Коронавирусная инфекция может приводить к тяжёлым последствиям, после которых человек рискует стать инвалидом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов", — сказала Плоскирева в беседе с РИА "Новости".
По словам эпидемиолога, у некоторых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, вне зависимости от того, какой степени тяжести было заболевание, долгое время сохраняются различные клинические проявления. Например, могут наблюдаться респираторные симптомы, в первую очередь кашель, и астенический синдром. Во многих случаях это обратимые нарушения здоровья, подытожила медик.
Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала, как предотвратить скорый инфаркт. Медик отметила, что потребуется провести обследование ног, почек. Особенно озаботиться необходимо тем, у кого в семье есть предрасположенность к атеросклерозу.
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