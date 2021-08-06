Россиян предупредили о риске инфаркта и инсульта после коронавируса

Коронавирусная инфекция может приводить к тяжёлым последствиям, после которых человек рискует стать инвалидом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов", — сказала Плоскирева в беседе с РИА "Новости".

По словам эпидемиолога, у некоторых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, вне зависимости от того, какой степени тяжести было заболевание, долгое время сохраняются различные клинические проявления. Например, могут наблюдаться респираторные симптомы, в первую очередь кашель, и астенический синдром. Во многих случаях это обратимые нарушения здоровья, подытожила медик.