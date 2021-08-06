Диетолог предупредила о риске рака из-за арбузов

Для быстрого созревания арбузы и дыни могут подкармливать азотистыми удобрениями. Потребление таких продуктов в итоге может привести к возникновению рака. Об этом телеканалу "360" рассказала врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

"Азотистые удобрения сами по себе, может быть, и не так вредны, но когда эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, то они преобразуются во вредные соединения. В частности, как раз нитраты могут вызывать онкологические заболевания", — отметила Ермоленкова.

При этом есть вероятность, что в случае неправильного хранения нитраты превратятся во вредные соединения прямо в самом арбузе. По словам медика, они нарушают транспортную функцию крови, оказывая влияние на уровень гемоглобина. В будущем это может сказаться на здоровье и привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно пагубно сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и детях.

Чтобы понять, что арбуз нитроопасен, следует обратить внимание на наличие жёлтых прожилок или белёсых ватных уплотнений в мякоти. Кроме того, насторожить должен слишком красный цвет или чересчур глянцевая поверхность плода. О чистоте арбуза свидетельствует жёлтое пятно на кожуре. Тем, кто хочет проверить наверняка, есть ли в арбузе нитраты, эксперт порекомендовала воспользоваться нитратомерами.