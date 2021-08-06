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Диетолог предупредила о риске рака из-за арбузов

В случае неправильного хранения в ягоде могут образоваться вредные вещества.

6 августа, 02:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для быстрого созревания арбузы и дыни могут подкармливать азотистыми удобрениями. Потребление таких продуктов в итоге может привести к возникновению рака. Об этом телеканалу "360" рассказала врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

"Азотистые удобрения сами по себе, может быть, и не так вредны, но когда эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, то они преобразуются во вредные соединения. В частности, как раз нитраты могут вызывать онкологические заболевания", — отметила Ермоленкова.

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При этом есть вероятность, что в случае неправильного хранения нитраты превратятся во вредные соединения прямо в самом арбузе. По словам медика, они нарушают транспортную функцию крови, оказывая влияние на уровень гемоглобина. В будущем это может сказаться на здоровье и привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно пагубно сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и детях.

Чтобы понять, что арбуз нитроопасен, следует обратить внимание на наличие жёлтых прожилок или белёсых ватных уплотнений в мякоти. Кроме того, насторожить должен слишком красный цвет или чересчур глянцевая поверхность плода. О чистоте арбуза свидетельствует жёлтое пятно на кожуре. Тем, кто хочет проверить наверняка, есть ли в арбузе нитраты, эксперт порекомендовала воспользоваться нитратомерами.

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Ранее в "Роскачестве" объяснили, что арбуз нужно брать без трещин и надрезов. Кроме того, качество ягоды можно определить по стуку: звук должен быть гулким, похожим на вибрацию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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