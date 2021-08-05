"Даю руку на отсечение, он не раскаялся": Разбираем с экспертами психотип убийцы пятерых человек в Хакасии Специалисты уверяют, что многие отсидевшие уголовники и после освобождения продолжают жить по тюремным законам. 5 августа, 16:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Следственный комитет Российской Федерации

Убийца целой семьи в Хакасии не жалеет о том, что совершил, уверен эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин. Напомним, речь идёт о нашумевшем преступлении: по данным следствия, ранее судимый 36-летний житель села Джирим поссорился со своей подругой и на почве ревности зарезал её мать, брата, восьмилетнего ребёнка и ещё двух мужчин, это были гражданский муж матери и его брат. По информации главы Ширинского района Сергея Зайцева, 18 лет назад он убил двух женщин и вышел из тюрьмы совсем недавно.

Вот этот человек, я руку даю на отсечение, он совершенно не раскаялся за то, что он отсидел, потому что совершил ровно аналогичное преступление, только в гораздо большем масштабе. Это массовый убийца, который в определённый момент и при определённых обстоятельствах убивает от двух и более человек Дмитрий Кирюхин Эксперт-криминалист

Такие преступники живут и действуют не по тем правилам, которыми руководствуются нормальные люди - у них в голове нет “компенсаторов”, удерживающих от совершения тяжкого преступления, объяснил криминалист.

У этих людей нет морального тормоза. У него есть один кодекс - тюремный: грубо говоря, его назвали козлом, он должен за это убить, потому что если не убьет, то он по тюремным меркам будет опущенным человеком, он не поддержал эту касту Дмитрий Кирюхин эксперт-криминалист

Эксперт также добавил, что свой отпечаток на мировоззрении преступника оставляет время, проведённое в тюрьме. По его мнению, вполне возможно, что предполагаемого убийцу из Хакасии вовсе не пугает опасность возвращения “на зону”.

— Человек, 16 лет находясь в местах лишения свободы, полностью меняет своё сознание. Особенно если он там сидел нормально, если он был какой-то положенец, то есть занимал какую-то ступень в тюремной иерархии и всё у него было хорошо, то он прекрасно понимает, что он за оскорбление может спокойно убить человека, вернуться назад на зону и так же прекрасно жить. Вот если бы он отбывал наказание, испытая все тяготы и лишения, какие только возможно, то он, выйдя на свободу, делал бы всё, чтобы не попасть туда. Это то, почему у нас такое огромное количество рецидивистов, — подчеркнул Дмитрий Кирюхин.

Криминалист высказал версию, что задержанный на самом деле хотел убить свою подругу, а с её родственниками расправился из опасений мести с их стороны.

- Вот такая у него злость, деградация полнейшая произошла, - заключил он.

В психиатрии известны случаи, когда человек одержим идеей убийства, рассказал психиатр Дмитрий Клевцов. По его словам, в основном это происходит на фоне явного психического отклонения, но бывает и так, что никаких других нездоровых симптомов нет.

Есть в психиатрии расстройство, когда у некоторых людей возникают гомицидальные мысли, то есть мысли убить другого человека. Если у человека нет кроме этих мыслей других синдромов, то их психиатры не очень охотно рассматривают, предпочитают, чтобы с такими людьми взаимодействовали правоохранительные органы Дмитрий Клевцов психиатр

Он добавил, что во многих случаях убийца-рецидивист снова и снова идёт на тягчайшее преступление, поскольку получает удовольствие от процесса убийства.

Маньяки, так называемые, серийные убийцы, они в большинстве получали именно сексуальное удовольствие от истязаний жертвы Дмитрий Клевцов психиатр

Президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ Игорь Мацкевич считает, что главная причина трагедии в Хакасии и вообще всех подобных преступлений - полное отсутствие контроля над ранее судимыми.

Участковый, как я прочитал, спас его от расправы местных жителей. Но у меня, извините, на уровне здравого смысла возникает вопрос: а где этот участковый был раньше? Он спас убийцу от расправы, а почему он не спас убитых? Чем он занимался? Игорь Мацкевич заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ

Впрочем, криминолог посетовал, что современный участковый инспектор - это "загнанная лошадь", на которую "навесили" слишком много обязанностей, помимо самых основных, то есть надзора за правопорядком на участке.

Он ещё и участвует в расследовании преступлений, он ещё и работает как дознаватель, он ещё должен отвечать за правильное хранение оружия, и ещё Бог знает что. Это сейчас одна из самых неблагодарных должностей Игорь Мацкевич заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ

В любом случае местные правоохранительные органы должны были получить информацию об осуждённом за убийство сразу после его выхода из тюрьмы, считает Игорь Мацкевич.

В местах лишения свободы достаточно много профессиональных сотрудников, которые этим занимаются — и психологи, и кого только нет. Я думаю, что на него было много чего, материалов таких. И наверняка в том числе и психолог говорил, что смотрите, надо за ним установить надзор. Игорь Мацкевич заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ

Более того, он полагает, что собранные об убийце в тюрьме данные у местной полиции есть.

Вот что они с ними сделали, догадайтесь с одного раза. Они их отложили в долгий ящик, потому что текучка, какой-то очередной вышел, да и Бог с ним, а мы тут занимаемся расследованием конкретных преступлений. Тут куча других дел, куча бумажек, которые надо написать. И отложили, пока гром не грянет Игорь Мацкевич заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ

Глава Союза криминалистов и криминологов также подчеркнул, что адекватный надзор за потенциальными рецидивистами и вообще всеми вышедшими из тюрьмы возможен только при участии местных жителей. Он рассказал, что в советские годы за ними очень активно следила общественность.

Не только брали на работу, но ещё и шефство над ним брали, и чуть ли не в семейную жизнь вмешивались, были даже перекосы Игорь Мацкевич заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор МГУ

В современном уголовно-исполнительном кодексе ни слова не говорится об общественном контроле, с сожалением отмечает профессор. А кроме того, вообще вся мировая правоохранительная система не слишком заботится о ПРЕДОТВРАЩЕНИИ преступлений.

- Для системы предупреждение преступлений - это ни о чём. За предупреждение тебе не дадут звёздочку, тебе не дадут премию, ничего не дадут. А вот за расследование, за раскрытие - всё дадут, - подчеркнул криминолог.