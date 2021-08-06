CNN выпустил расследование о "лагере политзаключённых" под Минском

Американский телеканал CNN выпустил расследование, в котором утверждается, что недалеко от Минска якобы есть лагерь для политзаключённых, территория которого ограждена колючей проволокой под напряжением.

Со ссылкой на очевидцев CNN сообщает, что лагерь расположен в посёлке Новоколосово Минской области, где во времена СССР находился арсенал ракетных войск. Территория в 81 гектар ограждена колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены камеры видеонаблюдения. На воротах висит табличка "Запретная граница. Проход запрещён". За забором находится несколько зданий, среди которых есть одноэтажный барак со светоотражающими стёклами. Территорию охраняют люди в камуфляже, отмечает телеканал.

В статье утверждается, что местные жители называют это место лагерем. Как сообщил один из источников телеканала в западной разведке, предположительно, объект используется как лагерь для заключённых, однако доказательств этому нет.