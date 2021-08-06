Госдеп сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Вместе с тем глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что международное сообщество всё равно планирует отслеживать процесс выборов в российский парламент.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Власти США сожалеют в связи с отказом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ направить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму из-за введённых ограничений по CoViD-19. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
"Соединённые Штаты сожалеют, что ограничения, введённые российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре", — отмечено в сообщении.
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Прайс добавил, что международное сообщество всё равно планирует отслеживать процесс выборов в Госдуму, "чтобы обеспечить проведение свободных и честных выборов".
Напомним, ранее ОБСЕ выразила несогласие с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила не делегировать наблюдателей от организации.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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