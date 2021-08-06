Госдеп сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Власти США сожалеют в связи с отказом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ направить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму из-за введённых ограничений по CoViD-19. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединённые Штаты сожалеют, что ограничения, введённые российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре", — отмечено в сообщении.

Прайс добавил, что международное сообщество всё равно планирует отслеживать процесс выборов в Госдуму, "чтобы обеспечить проведение свободных и честных выборов".

Напомним, ранее ОБСЕ выразила несогласие с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила не делегировать наблюдателей от организации.