Сладкоежкам рассказали о полезной альтернативе десертам

Многие любители арбуза хотят лакомиться им не только в конце лета. О том, как делать из этой ягоды заготовки и даже мёд, рассказала телеканалу "360" врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

Эксперт уточнила, что арбузный мёд на юге называют нардек. Это лакомство получается при выпаривании арбузного сока до консистенции мёда. Нардек является отличной альтернативой калорийным сладостям, так как содержит всего 110 калорий на 100 граммов. Ермоленкова отмечает, что ягоды вообще стоит замораживать, а не делать из них варенье с большим содержанием сахара.

"С арбузом так, конечно, поступить не получится. Но вот этот арбузный мёд может храниться в стерилизованных баночках до трёх месяцев. Я бы ещё рекомендовала посмотреть в сторону домашних мармеладов", — отметила специалист по пищевому поведению.

Диетолог пояснила, что при приготовлении таких мармеладов используют цедру апельсина и лимона, экстракты паприки и куркумы. Калорийность этой сладости составляет 300–350 ккал. 100 граммов этого мармелада обычно не съедают, а вот кусочек на 20–30 калорий к чаю или кофе — это очень вкусно, подытожила эксперт.