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Астрофизики NASA опубликовали запись "голоса" звёзд

Всего учёные проанализировали 24 миллиона космических светил.

6 августа, 05:34

Фото © Pixabay

Астрофизики NASA с помощью искусственного интеллекта обнаружили пульсирующие звёзды и записали их звуки. Об этом сообщила пресс-служба космического управления.

По словам специалистов, когда крупные звёзды превращаются в красных гигантов, их газовые оболочки начинают пульсировать. Эти колебания поверхности благодаря постоянным конвекционным движениям астрофизики назвали "голосом" звёзд, которые находятся на последнем этапе своей эволюции перед тем, как коллапсировать и превратиться в сверхновую.

Загадочная звезда стала за два месяца ярче в 50 раз

Загадочная звезда стала за два месяца ярче в 50 раз

Всего учёные проанализировали 24 млн звёзд и нашли более 158 тысяч красных гигантов, которые постоянно пульсируют.

Ранее астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету вблизи Солнца. Не исключено, что она имеет свою атмосферу, которая защищает и поддерживает возможную жизнь.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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