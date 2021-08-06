Астрофизики NASA опубликовали запись "голоса" звёзд

Астрофизики NASA с помощью искусственного интеллекта обнаружили пульсирующие звёзды и записали их звуки. Об этом сообщила пресс-служба космического управления.

По словам специалистов, когда крупные звёзды превращаются в красных гигантов, их газовые оболочки начинают пульсировать. Эти колебания поверхности благодаря постоянным конвекционным движениям астрофизики назвали "голосом" звёзд, которые находятся на последнем этапе своей эволюции перед тем, как коллапсировать и превратиться в сверхновую.

Всего учёные проанализировали 24 млн звёзд и нашли более 158 тысяч красных гигантов, которые постоянно пульсируют.