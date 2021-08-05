Астрономы открыли потенциально обитаемую землеподобную каменистую экзопланету, которая вдвое легче Венеры. Свои исследования, которые проводились на спектрографе ESPRESSO, смонтированном на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), они опубликовали в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

"Планета, расположенная в зоне обитания, возможно, имеет атмосферу, которая защищает и поддерживает потенциальную жизни на ней", — заявила соавтор исследования Мария Роса Запатеро Осорио из Центра астробиологии в Мадриде, Испания.

Находка была сделана в системе звезды L 98–59 созвездия Летучей Рыбы в 35 световых годах от Солнца. В ней астрономы насчитали уже четыре планеты и увидели намёки на пятую, которая как раз и находится в обитаемой зоне. Согласно полученным данным, две ближайшие к звезде экзопланеты являются засушливыми пустынями, содержащими малое количество воды, а третий по удалённости мир оказался настоящей "планетой-океаном", где вода может составлять до 30% его массы.

По словам специалистов, землеподобная планета — самая "лёгкая" из всех экзопланет, массы которых определены методом лучевых скоростей. Его суть состоит в измерениях исключительно малых колебаний лучевой скорости звезды, вызванных слабыми гравитационными возмущениями от обращающихся вокруг планет.