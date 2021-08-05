Вдвое легче Венеры: Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету вблизи Солнца
Не исключено, что она имеет свою атмосферу, которая защищает и поддерживает потенциальную жизни.
Фото © Европейская южная обсерватория
Астрономы открыли потенциально обитаемую землеподобную каменистую экзопланету, которая вдвое легче Венеры. Свои исследования, которые проводились на спектрографе ESPRESSO, смонтированном на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), они опубликовали в научном журнале Astronomy & Astrophysics.
"Планета, расположенная в зоне обитания, возможно, имеет атмосферу, которая защищает и поддерживает потенциальную жизни на ней", — заявила соавтор исследования Мария Роса Запатеро Осорио из Центра астробиологии в Мадриде, Испания.
Находка была сделана в системе звезды L 98–59 созвездия Летучей Рыбы в 35 световых годах от Солнца. В ней астрономы насчитали уже четыре планеты и увидели намёки на пятую, которая как раз и находится в обитаемой зоне. Согласно полученным данным, две ближайшие к звезде экзопланеты являются засушливыми пустынями, содержащими малое количество воды, а третий по удалённости мир оказался настоящей "планетой-океаном", где вода может составлять до 30% его массы.
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По словам специалистов, землеподобная планета — самая "лёгкая" из всех экзопланет, массы которых определены методом лучевых скоростей. Его суть состоит в измерениях исключительно малых колебаний лучевой скорости звезды, вызванных слабыми гравитационными возмущениями от обращающихся вокруг планет.
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