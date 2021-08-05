Православной верующей, которая подала иск на McDonald's за то, что в апреле реклама чизбургера и чикен макнаггетса вынудила девушку согрешить и нарушить пост, следует исповедоваться, а не обращаться в суд. Об этом заявили в Московской патриархии.

"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", — приводит слова представителя патриархии РИА "Новости".