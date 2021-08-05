"Лучше на исповедь": В РПЦ отреагировали на иск верующей россиянки к McDonald's из-за чизбургера
Ранее христианка потребовала от компании 1000 рублей компенсации за то, что нарушила Великий пост.
Фото © ТАСС / Илья Щербаков
Православной верующей, которая подала иск на McDonald's за то, что в апреле реклама чизбургера и чикен макнаггетса вынудила девушку согрешить и нарушить пост, следует исповедоваться, а не обращаться в суд. Об этом заявили в Московской патриархии.
"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", — приводит слова представителя патриархии РИА "Новости".
Напомним, москвичка Ксения Овчинникова требует от компании выплатить ей 1000 рублей компенсации. Дата предварительного слушания пока не назначена. Как отметила девушка в исковом заявлении, она шла по улице и соблазнилась рекламой фастфуда. Примечательно, что Овчинникова, соблюдавшая Великий пост 16 лет подряд, нарушила его в заведении, расположенном на проспекте Карла Маркса в Омске.
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