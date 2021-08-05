Задержание полицейского-наркоторговца в Петербурге попало на видео. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Задержание дежурного одного из отделов полиции Петроградского района Санкт-Петербурга, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, попало на видео. Кадры публикует телеканал "Санкт-Петербург".

Силовики нагрянули к злоумышленнику накануне, 4 августа, после того как в Калининском районе нашли закладку с запрещённым веществом. Следователи подозревают, что он мог выполнять роль закладчика и распространять наркотики. Заказы делались через два интернет-магазина, одну из сетевых площадок организовал друг полицейского-наркодилера.

В общей сложности силовики задержали пятерых человек. В ближайшее время им изберут меру пресечения.