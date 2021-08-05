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Задержание полицейского-наркоторговца в Петербурге попало на видео

В общей сложности силовики задержали пятерых человек. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

5 августа, 20:09

Задержание полицейского-наркоторговца в Петербурге попало на видео. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Задержание дежурного одного из отделов полиции Петроградского района Санкт-Петербурга, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, попало на видео. Кадры публикует телеканал "Санкт-Петербург".

Силовики нагрянули к злоумышленнику накануне, 4 августа, после того как в Калининском районе нашли закладку с запрещённым веществом. Следователи подозревают, что он мог выполнять роль закладчика и распространять наркотики. Заказы делались через два интернет-магазина, одну из сетевых площадок организовал друг полицейского-наркодилера.

В Петербурге полицейского и ещё четырёх человек задержали за продажу наркотиков

В Петербурге полицейского и ещё четырёх человек задержали за продажу наркотиков

В общей сложности силовики задержали пятерых человек. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

А не так давно под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие и обезвредить наркоторговца, ранив его в ногу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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