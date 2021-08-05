Памфилова заявила, что Украина гарантировала безопасность россиян на выборах в Госдуму

Украина гарантировала безопасность российских граждан на выборах в Госдуму, они смогут проголосовать на участках в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением [говорю], потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность", — сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, ранее Памфилова рассказала, что россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на 348 избирательных участках за рубежом.