Источники опровергли сообщения о потере хода атомной подводной лодкой "Орёл"

Информация датского ВМФ и СМИ о том, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) "Орёл" якобы потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, ложна. Об этом заявил источник ТАСС.

"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орёл" 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", — отметил он.

По словам источника, подводная лодка в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота и сейчас выполняет задачи по предназначению. Об этом же заявил и источник РИА "Новости".

Атомный подводный крейсер "Орёл" является частью проекта 949А "Антей". Подлодка длиной 154 метра и шириной более 18 метров имеет водоизмещение в 24 тысячи тонн. "Орёл" способен развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Данная АПЛ, которая входит в состав Северного флота РФ, была спущена на воду в 1992 году.