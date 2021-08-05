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Источники опровергли сообщения о потере хода атомной подводной лодкой "Орёл"

По их данным, подлодка в штатном режиме прошла проливы в Балтийском море и сейчас выполняет задачи по предназначению.

5 августа, 19:21
<p>Фото © ТАСС / Андрей Лузик</p>

Фото © ТАСС / Андрей Лузик

Информация датского ВМФ и СМИ о том, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) "Орёл" якобы потеряла ход при прохождении Балтийской проливной зоны, ложна. Об этом заявил источник ТАСС.

"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орёл" 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", — отметил он.

По словам источника, подводная лодка в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота и сейчас выполняет задачи по предназначению. Об этом же заявил и источник РИА "Новости".

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Атомный подводный крейсер "Орёл" является частью проекта 949А "Антей". Подлодка длиной 154 метра и шириной более 18 метров имеет водоизмещение в 24 тысячи тонн. "Орёл" способен развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Данная АПЛ, которая входит в состав Северного флота РФ, была спущена на воду в 1992 году.

Ранее стало известно, что атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду. Данная субмарина может погружаться на глубину 520 метров и двигаться со скоростью около 60 километров в час.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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