В Петербурге установят новый памятник в честь морпехов и десантников

На Аллее памяти морских пехотинцев и воинов-десантников в Санкт-Петербурге планируется установить новый памятник в честь военнослужащих, которые участвовали в локальных конфликтах. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" сообщил президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей "Возрождение" Вячеслав Громов.

"Мы не говорим о том, что надо забыть о подвиге наших отцов и дедов во время Великой Отечественной войны, но надо понимать, что по-настоящему война не закончилась. И, казалось бы, в мирное время наши воины гибли за Отечество в локальных войнах. Афганская война, Северный Кавказ, Югославия… Их подвиг мы тоже не должны забывать", — подчеркнул президент фонда.