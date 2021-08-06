Лайф воссоздал хронологию побега заключённых из изолятора в Истре

На пути к свободе у пятерых заключённых, сбежавших из ИВС в Истре этой ночью, было немало преград. Среди них — несколько запертых на замки дверей, а также видеокамеры. Однако преступникам всё же удалось каким-то образом оказаться на воле. Лайф восстановил хронологию их побега.

По данным нашего источника, поздно ночью заключённые просунули руки в "кормушку" — окно для передачи пищи, выкрутили винты самого замка и тихо вышли, минуя видеокамеры. Далее на пути преступников оказалась запертая на два замка дверь. Пока остаётся загадкой, как сбежавшие смогли её открыть.

Затем заключённые оказались во дворе, где "расправились" ещё с двумя дверями. Как утверждает источник, вероятно, злоумышленники попросту выкрутили и выбили замок, поскольку он валялся рядом. В результате беглецы, будучи уже в ангарном гараже, без препятствий вышли из ворот, которые закрывались лишь на створки и не имели каких-либо замков.