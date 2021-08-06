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Лайф воссоздал хронологию побега заключённых из изолятора в Истре

Расправившись с несколькими дверями, беглецы оказались в ангарном гараже, из которого спокойно вышли. По нашим данным, его ворота закрывались лишь на створки.

6 августа, 09:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На пути к свободе у пятерых заключённых, сбежавших из ИВС в Истре этой ночью, было немало преград. Среди них — несколько запертых на замки дверей, а также видеокамеры. Однако преступникам всё же удалось каким-то образом оказаться на воле. Лайф восстановил хронологию их побега.

По данным нашего источника, поздно ночью заключённые просунули руки в "кормушку" — окно для передачи пищи, выкрутили винты самого замка и тихо вышли, минуя видеокамеры. Далее на пути преступников оказалась запертая на два замка дверь. Пока остаётся загадкой, как сбежавшие смогли её открыть.

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Затем заключённые оказались во дворе, где "расправились" ещё с двумя дверями. Как утверждает источник, вероятно, злоумышленники попросту выкрутили и выбили замок, поскольку он валялся рядом. В результате беглецы, будучи уже в ангарном гараже, без препятствий вышли из ворот, которые закрывались лишь на створки и не имели каких-либо замков.

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).

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По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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