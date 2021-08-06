Шойгу рассказал о европейских центрах подрывной антироссийской пропаганды
По словам министра, такие организации в том числе распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы".
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
В Польше, Латвии и Эстонии создаются центры стратегии пропаганды, где проходят подготовку в том числе и россияне, которые осуществляют подрывную деятельность в РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода.
"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", — цитирует ТАСС главу Минобороны.
Шойгу отметил, что эти центры в том числе распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы". При этом министр подчеркнул, что в России не готовят экспертов по информационным атакам, в то время как в Европе существует несколько центров с такой специализацией — они следят за происходящим в информационном пространстве и вербуют некоторых россиян к себе на работу за иностранные стипендии. Глава Минобороны отметил, что "это не единицы, а десятки" людей, которые "каждый квартал штампуются".
Он также заметил, что в оборонном ведомстве страны внимательно следят за информационной повесткой. Шойгу напомнил, что при министерстве создана газета "Красная звезда", а также работают телеканал и радио под брендом "Звезда".
Ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов. Они должны стать отраслевыми экономическими центрами.
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