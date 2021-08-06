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Шойгу рассказал о европейских центрах подрывной антироссийской пропаганды

По словам министра, такие организации в том числе распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы".

6 августа, 09:03
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62789/photos/63302" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

В Польше, Латвии и Эстонии создаются центры стратегии пропаганды, где проходят подготовку в том числе и россияне, которые осуществляют подрывную деятельность в РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода.

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", — цитирует ТАСС главу Минобороны.

Шойгу отметил, что эти центры в том числе распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы". При этом министр подчеркнул, что в России не готовят экспертов по информационным атакам, в то время как в Европе существует несколько центров с такой специализацией — они следят за происходящим в информационном пространстве и вербуют некоторых россиян к себе на работу за иностранные стипендии. Глава Минобороны отметил, что "это не единицы, а десятки" людей, которые "каждый квартал штампуются".

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Он также заметил, что в оборонном ведомстве страны внимательно следят за информационной повесткой. Шойгу напомнил, что при министерстве создана газета "Красная звезда", а также работают телеканал и радио под брендом "Звезда".

Ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов. Они должны стать отраслевыми экономическими центрами.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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