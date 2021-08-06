Шойгу рассказал о европейских центрах подрывной антироссийской пропаганды

В Польше, Латвии и Эстонии создаются центры стратегии пропаганды, где проходят подготовку в том числе и россияне, которые осуществляют подрывную деятельность в РФ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода.

Шойгу отметил, что эти центры в том числе распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы". При этом министр подчеркнул, что в России не готовят экспертов по информационным атакам, в то время как в Европе существует несколько центров с такой специализацией — они следят за происходящим в информационном пространстве и вербуют некоторых россиян к себе на работу за иностранные стипендии. Глава Минобороны отметил, что "это не единицы, а десятки" людей, которые "каждый квартал штампуются".