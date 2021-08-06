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Суд официально развёл Ксению Бородину с Курбаном Омаровым

Второй брак известной телеведущей продлился почти шесть лет, супруги воспитывают общую дочь Теону.

6 августа, 08:58

Фото © Instagram / borodylia

Адвокат мужа Ксении Бородиной сообщил, что развод состоялся.

Видео © LIFE

Телеведущая и инста-дива Ксения Бородина официально развелась со своим вторым супругом Курбаном Омаровым Заседание проходило в мировом участке 201. Брак продлился почти шесть лет, супруги воспитывают общую дочь Теону. Также у Ксении есть ещё один ребёнок от первого брака, 12-летняя дочь Маруся.

"Сегодня проходило судебное заседание по расторжению брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Суд выслушал доводы сторон, Ксения настаивала на разводе, а Курбан, как известно, не возражал", — сообщил Лайфу адвокат супруга теледивы Сергей Бычков.

В конце июня Лайф сообщал о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Причём телеведущая и ранее жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.

"Мне не нужна жалость": Бородина записала пронзительное обращение по поводу её предстоящего развода

"Мне не нужна жалость": Бородина записала пронзительное обращение по поводу её предстоящего развода

Ксения Бородина — экс-ведущая "Дома-2". Снялась в нескольких художественных фильмах и сериалах ("Заза", "Метод Лавровой" и "Деффчонки"), проявила себя в качестве диджея, а также написала книги "Дом-2: Законы любви" и "Худеем с Ксенией Бородиной". Подробнее с биографией дивы можно ознакомиться на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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