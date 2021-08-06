Суд официально развёл Ксению Бородину с Курбаном Омаровым

Адвокат мужа Ксении Бородиной сообщил, что развод состоялся. Видео © LIFE

Телеведущая и инста-дива Ксения Бородина официально развелась со своим вторым супругом Курбаном Омаровым Заседание проходило в мировом участке 201. Брак продлился почти шесть лет, супруги воспитывают общую дочь Теону. Также у Ксении есть ещё один ребёнок от первого брака, 12-летняя дочь Маруся.

"Сегодня проходило судебное заседание по расторжению брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Суд выслушал доводы сторон, Ксения настаивала на разводе, а Курбан, как известно, не возражал", — сообщил Лайфу адвокат супруга теледивы Сергей Бычков.

В конце июня Лайф сообщал о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Причём телеведущая и ранее жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.