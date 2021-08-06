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В Хакасии арестовали убийцу семьи из пяти человек

Злоумышленник уже был судим за грабёж и расправу над женщиной и её дочерью 17 лет назад.

6 августа, 08:47
<p>Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый в убийстве Фёдор П. Фото © LIFE

Мужчину, который убил семью из пяти человек в Хакасии, арестовали на два месяца. Ранее ему предъявили обвинения, и он признался в расправе.

"Даю руку на отсечение, он не раскаялся": Разбираем с экспертами психотип убийцы пятерых человек в Хакасии

"Даю руку на отсечение, он не раскаялся": Разбираем с экспертами психотип убийцы пятерых человек в Хакасии

Напомним, накануне стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек: хозяйку дома, а также её сожителя с братом-близнецом, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Подозреваемого Фёдора П. уже задержали, ранее он был судим за похожее преступление. Лайфу стало известно, что мужчина расправился с семьёй из-за ревности.

По просьбе Лайфа физиономист Светлана Филатова "прочла" лицо убийцы и пришла к выводу, что черты говорят о его низкой стрессоустойчивости и хитрости.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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