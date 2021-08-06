Опубликовано видео из камеры истринского ИВС, где жили пятеро беглецов

Телеканал "360" опубликовал видео из камеры ИВС в Истре, где содержались пятеро заключённых, совершивших побег сегодня ночью. На кадрах видны кровати, стол, личные вещи.

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.