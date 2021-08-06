Опубликовано видео из камеры истринского ИВС, где жили пятеро беглецов
А ранее заключённые Тетеря, Бутнару, Грозаву, Цуркану и Мавриди попали на уличные камеры.
Камера сбежавших из истринского ИВС заключённых. Видео © телеканал "360"
Телеканал "360" опубликовал видео из камеры ИВС в Истре, где содержались пятеро заключённых, совершивших побег сегодня ночью. На кадрах видны кровати, стол, личные вещи.
Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.
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