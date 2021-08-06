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В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса

При этом за прошедшие сутки 20 141 пациент полностью излечился от болезни, а общее число выздоровевших достигло 5 720 353.

6 августа, 08:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 22 660 человек, из которых 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+2583), Санкт-Петербурге (+1909), Подмосковье (+1394), Нижегородской (+546) и Свердловской (+524) областях.

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Отмечается, что за прошедшие сутки полностью излечился от CoViD-19 20 141 человек, а общее число выздоровевших достигло 5 720 353. За всё время в России выявили 6 402 564 случая коронавируса, зарегистрировали 163 301 летальный исход, из которых 792 — за прошедшие сутки.

Ранее академик РАН рассказал, сколько держится клеточный иммунитет к коронавирусу. Специалист отметил, что выявить его наличие достаточно сложно. Для этого нужно определить минимум три компонента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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