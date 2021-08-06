Учёный назвал вежливым российский штамм коронавируса

В феврале текущего года в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выявили и зарегистрировали российский штамм коронавируса, однако позднее эту мутацию полностью вытеснила индийская разновидность CoViD-19. Как отметил директор института Арег Тотолян, она является более агрессивной и контагиозной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

"Российский штамм был идентифицирован у нас в институте ещё в феврале и потом был зарегистрирован в международной базе. Неделю назад ВОЗ отменила это решение. Российский штамм оказался более деликатным, более вежливым, нежели индийский, который его вытеснил", — отметил Тотолян.

По словам эксперта, вирусы ведут себя агрессивно по отношению друг к другу, они "работают локтями". Так, на сегодняшний день происходит полная смена штамма и индийский "вытеснил практически все, в том числе и российский".

Также Тотолян отметил, что в России всё ещё фиксируются единичные случаи заражения российским вариантом CoViD-19. Однако это уже "не представляет такую картину, которая была два месяца назад". Тогда доля этой вариации составила 5% в Санкт-Петербурге и 18% в Псковской области.

Кроме того, эксперт заявил, что самым эффективным способом защититься от заражения индийским штаммом является полная вакцинация. При встрече с этой разновидностью коронавируса иммунитет должен находиться в полной готовности, для чего необходим высокий титр антител. Людям, переболевшим "уханьским" штаммом, будет сложно бороться с новой мутацией, подчеркнул Тотолян.