В Красноярске рухнувшая подпорная стена расплющила припаркованные автомобили. Видео © Соцсети

Несколько припаркованных автомобилей в Красноярске придавило рухнувшей подпорной стеной. Как сообщает региональное ГУ МЧС, под завалами находится по меньшей мере пять машин, людей в них не было.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 9:00 мск на улице 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный. Огромная бетонная глыба упала из-за "неблагоприятных метеоусловий" в городе. На кадрах с места происшествия видно, что у некоторых авто часть кузова практически расплющена, другие транспортные средства получили частичные повреждения. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники МЧС.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, подпорная стена, построенная застройщиком ЖК "Снегири", продержалась около двух лет. Сейчас жителей соседней десятиэтажки эвакуируют из здания.