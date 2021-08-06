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В Приморье краснокнижный леопард заинтересовался фотоловушкой и "сделал селфи"

Специалисты отметили, что в кадр попал самец возрастом около полутора лет. Хищнику уже присвоен персональный идентификационный номер, скоро у него появятся собственное имя и паспорт.

6 августа, 07:40

В Приморье краснокнижный леопард заинтересовался фотоловушкой и "сделал селфи". Видео © Instagram / Нацпарк "Земля леопарда"

В приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка засняла редчайшего дальневосточного леопарда, который ранее не фиксировался учёными. Видеоролик с животным появился на странице нацпарка в "Инстаграме".

"Краснокнижный хищник эффектно запечатлён крупным планом в 4K на беззеркальный фотоаппарат, оборудованный для автоматической съёмки. Видео позволило идентифицировать его, пополнив список обитающих в России дальневосточных леопардов — самых редких в мире", — отмечается в сообщении.

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На кадрах видно, как пятнистый хищник направляется в сторону фотоловушки, внимательно оглядываясь по сторонам. После этого леопард подошёл к камере и начал осматривать её. Специалисты добавили, что на видео попал самец, ему около полутора лет.

Животному уже присвоили персональный идентификационный номер — Leo 191M. Как пояснили в нацпарке, такие номера есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда. Отмечается, что с помощью специальной программы учёные также проанализировали уникальный окрас хищника, чтобы впредь его можно было бы узнать "в лицо". Скоро самцу присвоят собственное имя и паспорт, где будет собрана вся информация о нём.

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А ранее Лайф рассказывал, как фотоловушка засняла перекличку краснокнижного амурского тигра с пятнистым оленем. Пользователи Сети пришли в восторг от "беседы" животных, но особенно поразило многих грозное рычание полосатого хищника.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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