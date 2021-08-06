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СКР установил причастных к убийству фотокора Андрея Стенина в Донбассе

При этом в ведомстве отметили, что украинские правоохранители до сих пор не огласили итогов своего расследования, хотя обладают "определённой информацией".

6 августа, 07:24
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Причастность украинских силовиков к гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина не вызывает сомнений. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. Так, следователи установили, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением флага Украины.

"Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", — передаёт РИА "Новости" текст сообщения.

В СКР заявили об "отписках" Киева на все запросы об убийцах Андрея Стенина

В СКР заявили об "отписках" Киева на все запросы об убийцах Андрея Стенина

В ведомстве добавили, что украинские правоохранители до сих пор не огласили итогов своего расследования, хотя обладают определённой информацией. Кроме того, Киев не передал Москве документы, а на соответствующие запросы приходят отказы.

Напомним, 33-летний фотожурналист МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года, попав под обстрел украинских силовиков неподалёку от города Снежное в Донбассе. По данным российских следователей, это произошло при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ.

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Зеленский отказался признавать, что ВСУ виновны в обстрелах мирных жителей Донбасса

А ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет принадлежать России. Он сравнил регион с Берлинской стеной и выразил убеждённость в том, что она "рано или поздно рухнет".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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