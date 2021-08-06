Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление Зеленского о Крыме

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Крым всегда был и будет российским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", — сказал красноярским журналистам глава Минобороны.

Рассказывая анекдот, Шойгу провёл параллель с Крымом. Министр выразил уверенность в том, что руководители Незалежной "приходят и уходят", а полуостров всегда остаётся российским.