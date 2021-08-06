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Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление Зеленского о Крыме

Ранее президент Украины пообещал, что полуостров никогда не будет "русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является лишь вопросом времени.

6 августа, 07:11
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61912/photos/61722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Крым всегда был и будет российским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", — сказал красноярским журналистам глава Минобороны.

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Рассказывая анекдот, Шойгу провёл параллель с Крымом. Министр выразил уверенность в том, что руководители Незалежной "приходят и уходят", а полуостров всегда остаётся российским.

Ранее Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Украина.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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