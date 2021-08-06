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Прокуратура показала фото ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

Ведомство проводит проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников изолятора.

6 августа, 06:48
  • Фото © Прокуратура Московской области
    Фото © Прокуратура Московской области
  • Фото © Прокуратура Московской области
    Фото © Прокуратура Московской области
  • Фото © Прокуратура Московской области
    Фото © Прокуратура Московской области

Фото © Прокуратура Московской области

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Прокуратура Московской области опубликовала фото из ИВС, откуда сегодня ночью совершили побег пятеро заключённых. Ведомство проводит проверку, следственные действия на месте продолжаются.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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