Сбежавшие из ИВС в Истре открутили замки камеры гаечным ключом
В СК подтвердили, что среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также четверо обвиняемых в краже.
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Заключённые, сбежавшие этой ночью из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, открутили замки запрещённым предметом — гаечным ключом. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
"Около четырёх часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (как предполагается, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", — цитирует её ТАСС.
Она также подтвердила, что среди сбежавших есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также четверо обвиняемых в краже.
Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова). Четверо из них осуждены по статье "Мошенничество", а последний проходит в качестве подозреваемого по статье "Убийство".
По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. Уже известно, что в 2:45 они пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.
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