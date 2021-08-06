Сбежавшие из ИВС в Истре открутили замки камеры гаечным ключом

Заключённые, сбежавшие этой ночью из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, открутили замки запрещённым предметом — гаечным ключом. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

"Около четырёх часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (как предполагается, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", — цитирует её ТАСС.

Она также подтвердила, что среди сбежавших есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также четверо обвиняемых в краже.

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова). Четверо из них осуждены по статье "Мошенничество", а последний проходит в качестве подозреваемого по статье "Убийство".