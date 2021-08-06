НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сбежавшие из ИВС в Истре открутили замки камеры гаечным ключом

В СК подтвердили, что среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также четверо обвиняемых в краже.

6 августа, 06:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заключённые, сбежавшие этой ночью из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, открутили замки запрещённым предметом — гаечным ключом. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

"Около четырёх часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (как предполагается, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", — цитирует её ТАСС.

Она также подтвердила, что среди сбежавших есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также четверо обвиняемых в краже.

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

Ушли по-тихому: Лайф узнал, как пятеро заключённых смогли сбежать из ИВС без шума и крови

Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова). Четверо из них осуждены по статье "Мошенничество", а последний проходит в качестве подозреваемого по статье "Убийство".

По данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. Уже известно, что в 2:45 они пешком направились в сторону местной железнодорожной станции. Затем их след теряется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Прокуратура показала фото ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

сегодня в 06:48

Среди сбежавших из ИВС в Истре был предполагаемый убийца "колбасного короля"

сегодня в 06:07

Убийца пятерых человек в Хакасии дал признательные показания

сегодня в 03:16

В Приморье краснокнижный леопард заинтересовался фотоловушкой и "сделал селфи"

сегодня в 07:40

Девушка показала смешную разницу, как она выглядела в начале вечера, пока не появилось её альтер эго

сегодня в 07:47

Новости партнеров

Layer 1