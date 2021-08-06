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Девять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Всего в транспортном средстве, следовавшем из Стамбула в Измир, находилось 50 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.

6 августа, 06:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HaberDairesi/status/1423517871540514817/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haber Dairesi</a></p>

Фото © Twitter / Haber Dairesi

Автобус, перевозивший туристов, попал в серьёзное ДТП в провинции Маниса на западе Турции. Как сообщает издание Haber Dairesi, в результате происшествия по меньшей мере девять человек погибли, ещё 30 были госпитализированы.

  • Фото © Twitter / Haber Dairesi
    Фото © Twitter / Haber Dairesi
  • Фото © Twitter / Haber Dairesi
    Фото © Twitter / Haber Dairesi
  • Фото © Twitter / Haber Dairesi
    Фото © Twitter / Haber Dairesi

Фото © Twitter / Haber Dairesi

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Автобус с 50 пассажирами следовал из Стамбула в Измир. В районе города Сома водитель по неизвестной причине совершил столкновение с грузовым автомобилем. В итоге шесть человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Также известно, что 30 человек с различными травмами были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции турист назвал возможную причину смертельной аварии

Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции турист назвал возможную причину смертельной аварии

Других подробностей случившейся трагедии пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее, 2 августа, ещё один автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации. Позже стало известно, что 15 наших соотечественников были выписаны из больницы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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