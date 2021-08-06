Девять человек погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Всего в транспортном средстве, следовавшем из Стамбула в Измир, находилось 50 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.
Фото © Twitter / Haber Dairesi
Автобус, перевозивший туристов, попал в серьёзное ДТП в провинции Маниса на западе Турции. Как сообщает издание Haber Dairesi, в результате происшествия по меньшей мере девять человек погибли, ещё 30 были госпитализированы.
Автобус с 50 пассажирами следовал из Стамбула в Измир. В районе города Сома водитель по неизвестной причине совершил столкновение с грузовым автомобилем. В итоге шесть человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Также известно, что 30 человек с различными травмами были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Других подробностей случившейся трагедии пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.
Ранее, 2 августа, ещё один автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации. Позже стало известно, что 15 наших соотечественников были выписаны из больницы.
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