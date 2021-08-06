ЦБ отозвал лицензию у "КС банка"
Регулятор уличил кредитную организацию в искусственном улучшении своих финансовых показателей, а также в нарушении законодательства.
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского "КС банка", являющегося участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала, по данным на 1 июля 2021 года, 176-е место в банковской системе РФ.
"Деятельность "КС банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды", — указано в сообщении.
По данным ЦБ, кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели, а также нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней меры.
Ранее Лайф рассказывал, что инфляция в РФ вызывает всё большее беспокойство ЦБ. Регулятор ожидает, что по итогам этого года инфляция будет выше, чем прогнозировалось в апреле, но ниже текущего уровня.
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