ЦБ отозвал лицензию у "КС банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского "КС банка", являющегося участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала, по данным на 1 июля 2021 года, 176-е место в банковской системе РФ.

"Деятельность "КС банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды", — указано в сообщении.

По данным ЦБ, кредитная организация искусственно улучшала свои финансовые показатели, а также нарушала законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней меры.